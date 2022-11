Milan, a Pioli non tornano i conti: senza Giroud e Theo è proprio dura. E i tifosi infuriati con Rafael Leao

di Luca Uccello

Una sola rete nelle ultime sei partite. Tanti errori sotto porta, troppa sufficienza nei suoi ingressi in campo. Quando c’è bisogno di lui in campo, come qualche ora fa a Cremona.

E poi ci sono De Ketelaere e Origi che non vanno, che non sono ancora entrati negli ingranaggi del Milan di Stefano Pioli. Il problema di Rafael Leao è il mancato rinnovo di contratto? La risposta sembra essere proprio quella. Ne sono convinti i tifosi rossoneri che sul web hanno preso di mira l’attaccante del Portogallo distratto anche dall’imminente Mondiale. La sua prima Coppa del Mondo. Il pensiero del popolo milanista è praticamente unanime: Rafa ha ancora un anno e mezzo di contratto, non può fare così. Non può entrare in campo quasi per fare un favore. Ma l’atteggiamento distratto di Leao non deve sorprendere.

Non è la prima volta che succede e non sarà nemmeno l’ultima. D’altrond, è fatto così.

Scuse, giustificazioni che però non possono più bastare. Se il Milan vuole tornare a vincere c’è bisogno anche di lui, non solo di Theo Hernandez e Giroud (i due grandi assenti del pareggio senza reti allo stadio Zini), di un giocatore maturo. Il suo rinnovo è ancora in discussione e il tentativo di chiuderlo prima dell’avvio della competizione mondiale è oramai fallita. Se ne riparlerà solo dopo, al suo ritorno in Italia, con il rischio che la valutazione sia ancora aumentata e che insieme al suo valore salga anche la richiesta di rinnovo.



