Milan, Pioli deve sfatare il tabù derby: ne ha vinto solo uno su 11

Vincere non solo per continuare a credere nello scudetto. Battere l'Inter perché Stefano Pioli in carriera di derby ne ha vinto uno solo, per sua fortuna sulla panchina del Milan, in casa dell'Inter. L'ha vinto lo scorso campionato, il 17 ottobre 2020, quarta giornata del girone di andata. Due reti di Zlatan Ibrahimovic, una sola di Romelu Lukaku.

Una rivincita per l'allenatore del Milan dopo aver perso il primo, la stagione precedente, per 4-2. Una sconfitta clamorosa dopo essere passato in vantaggio di due reti nel primo tempo con Rebic e ancora Ibra che non sa se invece questo derby potrà giocarlo da protagonista. Una partita che Antonio Conte riesce a rimontare e a vincere con un 4-2 finale incredibile, pieno di rabbia e delusione.

Le due successive sconfitte risalgono all'anno solare 2021, nel giro nemmeno di un mese. La prima in Coppa Italia (26 gennaio 2021), con il Milan ancora in vantaggio con Ibrahimovic, con la squadra di Pioli nuovamente rimontata con Lukaku ed Eriksen su punizione al minuto 97'. L'altro risale al 21 febbraio e il Milan questa volta cade in casa. Due volte Lautaro Martinez e Lukaku ancora nel finale rispediscono il Diavolo all'Inferno. Ora Stefano Pioli ci vuole riprovare dopo aver pareggiato quello di andata, quello giocato lo scorso 7 novembre per 1-1 (Calhanoglu su rigore sotto la Sud e autorete poi di De Vrij a riquilibrare il risultato). Un derby maledetto anche da allenatore dell'Inter. Il primo risale al 20 novembre 2016, esordio assoluto sulla panchina nerazzurra. Finisce 2-2 con il Milan sempre in vantaggio e la sua Inter continuamente a inseguire.. Poi la gara di ritorno, quella del 15 aprile 2017. Ancora una volta a San Siro finisce 2-2 con la sua Inter avanti questa volta per due reti a zero fino al minuto 83: poi Romagnoli e soprattutto Zapata al 97' rovinano l'ennesima festa a Stefano Pioli in un derby, in una viglia di Pasqua giocata all'ora di pranzo con San Siro stracolmo.

A Roma ha guidato da allenatore della Lazio quattro derby. Il bilancio è da dimenticare: tre sconfitte e un solo pareggio. Insomma il saldo per il tecnico rossonero è decisamente negativo: 1 sola vittoria, 5 pareggi e 5 sconfitte (compresa quella di Coppa Italia).

