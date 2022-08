Pioli lancia la sfida: "Il Milan aprirà un ciclo"

di Luca Uccello

Per il Milan «sarà una stagione intensa, giocheremo tante partite da qui a novembre». Parole di Stefano Pioli a Dazn che sa che «i primi tre mesi incideranno molto sul resto della stagione». Conta cominciare bene, subito forte. È importante l’entusiasmo e quello all’allenatore rossonero non manca assolutamente: «Ho grande entusiasmo. Mi piace quello che faccio e mi piace farlo soprattutto qui. Ho sempre detto che quando sono entrato a Milanello ho sentito subito qualcosa di speciale. E qualcosa di speciale siamo riusciti a farlo». Ora dalla sua squadra «pretendo il massimo. «Lo voglio da tutti, me compreso. Giochi alla domenica per come ti allenai in settimana e devi allenarti in settimana per come vuoi giocare alla domenica. L’intensità, il ritmo, la qualità e il talento non devono mai mancare in nessun istante dell’allenamento. Non eravamo i migliori all’inizio dello scorso torneo, ma siamo stati i migliori nel finale di stagione. Per questo abbiamo meritato lo scudetto».

Ora tutto cambia. «la credibilità intorno alla squadra è evidente, è cambiata. Il successo può cambiare le persone, ma a noi non è successo. Anzi abbiamo capito quanto sia importante prepararsi bene, quanto sia difficile vincere e cosa serve per restare in alto. Vedo i ragazzi ancora più pronti e più preparati. Sono convinto che il nostro ciclo sia appena cominciato».

Il Milan ha aperto un nuovo ciclo, quindi. Può farlo con Adli e Pobega, può farlo soprattutto con Charles De Ketelaere arrivato a Milano in tarda serata di ieri (aereo in ritardo) e pronto oggi a svolgere tutto l’iter di visite che lo porterà poi nel tardo pomeriggio a firmare il suo contratto da 2,5 milioni di euro per le prossime cinque stagioni. Firma e foto di rito in mezzo a Maldini e Massara, a chi lo ha voluto fortemente e ha fatto di tutto pur di averlo rossonero. Trentadue milioni di euro cash più 3 milioni di euro di bonus. Questa la cifra pagata dagli americani per accontentare il proprio allenatore. Ora tutto su Renato Sanches, ci sarebbe l’accordo con il Lille ma non più col giocatore. E tutto anche su Diallo che il Psg è disposto a liberare con maggiore facilità rispetto a Tanganga.

