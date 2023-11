Milan, Pioli pronto a lanciare il 15enne Camarda: «Può darci una mano. È giovane ma già maturo»

di Salvatore Riggio

Milan, in piena emergenza infortuni, non può sbagliare a San Siro contro la Fiorentina. «Mai come ora le parole servono a poco, servono i fatti e dobbiamo dimostrarlo. Dobbiamo dimostrare con i fatti che abbiamo capito gli errori che abbiamo fatto», ha detto Stefano Pioli. Che a causa infortuni, punterà anche su Camarda, 15 anni (ha avuto una deroga dalla Figc per essere convocato), e già pilastro importante della Primavera di Ignazio Abate: «Il talento non ha età. Lui ne ha tanto. Il destino ti crea a volte certe occasioni. Dobbiamo aiutarlo. È giovane, ma caratterialmente già maturo. È felice di essere con noi ed è pronto a darci una mano se servirà».

E sul momento delicato: «Io lavoro, devo restare concentrato su quello che stiamo facendo.

