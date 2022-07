Milan, Pioli ricomincia da tre: Messias, Rebic e Gabbia

di Luca Uccello

Il Milan vince la prima. A Milanello, contro il Lemine Almenno, formazione di Eccellenza Lombarda, finisce tre reti a zero. Una vittoria facile, conquistata nel primo tempo con le firme di Messias, Rebic e Gabbia. Si è visto per mezz’ora anche Yacine Adli, sempre nel vivo del gioco e autore dell’assist in occasione della prima rete rossonera. Una prestazione positiva per l’ex Bordeaux che ha voglia di fare, di imparare, di convincere Stefano Pioli: «Datemi solo la maglia rossonera e poi ci penso io».

Dal Milan al Bruges, a Charles De Ketelaere che dopo aver saltato il test con il Copenaghen del 9 luglio è sceso in campo per un solo tempo contro l’Utrecht. Insieme a lui, ha brillato Lang, già sul taccuino di Maldini. Due giocatori che i tifosi vogliono vedere in rossonero e lo hanno chiesto a gran voce: «Portateli al Milan tutti e due». Maldini e Massara però devono preoccuparsi soprattutto di non perdere Rafael Leao. Il Chelsea fa sul serio, è pronto a offrire al giocatore un ingaggio da top player. Ed è disposto ad aspettarlo anche la prossima stagione, quando si libererà a zero se non dovesse trovare un accordo con Casa Milan. Un rischio da evitare ma Jorge Mendes è stato chiaro: Rafa merita un ingaggio superiore, diverso da quello proposto dal Milan oggi.

Il contratto del portoghese scade nel 2024 e, al momento, non c’è un accordo per prolungare il rapporto con il Milan. Le richieste di Leao, miglior giocatore della scorsa serie A e autore di undici goal e dieci assist, sono troppo per le casse del club.

Al momento non è ancora arrivata nessuna offerta, né dal Chelsea né dal Manchester City, e la clausola da 150 milioni lascia più tranquillo il Milan che, però, davanti a una proposta a tre cifre potrebbe tentennare. Luis Suarez al Milan? L’ex Atletico Madrid, attualmente svincolato e in cerca di una sistemazione e dall’Uruguay c’è la convinzione che Maldini avrebbe pensato a lui considerato le condizioni di Ibrahimovic e quelle di Origi al momento fuori dai giochi. Chissà se il Pistolero vestirà il rossonero. Chi vivrà, vedrà.

