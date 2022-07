Milan, Origi è già carico: «Non vedo l'ora di sfidare Lukaku»

di Luca Uccello

Con la maglia del Liverpool ha vinto tutto. Una Premier League, una Coppa di Lega, una d’Inghilterra, una Champions League, una Supercoppa Uefa e pure un Mondiale per club. Ma a Divock Origi non basta. Ora vuole provarci con la maglia del Milan, vuole scrivere un pezzo di storia. E Maldini, che di storia ne ha scritto pagine e pagine, ha fatto la differenza, ancora una volta. «Paolo è un calciatore che fa parte della hall of fame mondiale, per me può essere solo un grande esempio. Lui e Massara come dirigenti hanno costruito un percorso eccezionale, è stato decisivo parlare con loro. Per me è un grande onore, sono molto grato di poter far parte di questo gruppo».

Venire al Milan per lui è un passo avanti in carriera. Un passo decisivo per tornare a giocare, per fare la differenza. «Qui ho sentito grandi vibrazioni. Le ho sentite da quel giorno in cui ho giocato contro il Milan in Champions». Un giorno speciale per lui perché segnò anche il gol della vittoria per i Reds. Un sì arrivato quasi subito. Perché il Milan è il Milan: «Per me è stata una decisione chiara e in linea con questo progetto».

Un progetto da condividere con Giroud prima, anche con Ibrahimovic dopo. «Noi come attaccanti dobbiamo sempre prepararci ad assestare il colpo decisivo…». Peccato però che Divoick Origi sia arrivato a Milanello da giocatore infortunato. Ci vorrà un po’ di pazienza, almeno 15 giorni di riatletizzazione e terapie, con il rientro graduale in gruppo in modo da essere pronto per la prima di campionato. L’ex Reds ha sofferto una lesione muscolare che non gli ha permesso di giocare nemmeno la finale di Champions. «So che si parla molto dei miei infortuni, ma io alle stagioni del Liverpool ho partecipato soprattutto sul campo... E comunque gli infortuni mi sono sempre serviti per tornare più forte di prima e conoscere meglio mio corpo. Mi sento benissimo, fisicamente sento di avere il massimo controllo di me stesso».

Vuole tornare presto, più forte di prima per sfidare l’Inter di Lukaku: «Io le sfide le amo molto. Sono desideroso e ansioso di affrontare l’Inter. Lukaku è un grande giocatore, un grande plus per la serie A e per me sarà bello giocare contro di lui. Non vedo l’ora».

