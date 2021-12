Milan-Napoli, Pioli: «Inter in fuga? I campionati non si vincono a dicembre»

«L'Inter? Non è fuga, i campionati non si vincono a dicembre. Lo dimostra la nostra passata stagione, quando siamo stati a lungo in testa e poi sappiamo come è andata a finire»: lo dice il tecnico del Milan Stefano Pioli alla vigilia della sfida contro il Napoli a San Siro. L'Inter, vincendo contro la Salernitana, si è portata a +4 sui rossoneri ma Pioli non è preoccupato. «Ad inizio stagione abbiamo corso in modo esagerato, vincendole quasi tutte. L'Inter - spiega Pioli - era in difficoltà all'inizio, poi sono usciti più forti. Ma noi non facciamo la corsa su nessuno. Certo, le ultime due gare non sono state all'altezza»

«Stiamo facendo un buonissimo girone d'andata. Mi piacerebbe tantissimo superare quota 43, quella dello scorso anno. Bisogna pedalare fortissimo. Il Napoli ha grandi qualità e ha un ottimo allenatore, sicuramente dobbiamo alzare il livello della prestazione», dice Pioli, ora che la squadra rossonera è seconda in classifica a 39 punti. «Dobbiamo puntare a fare meglio dell'anno scorso. Il primo anno - ricorda Pioli - abbiamo fatto 66 punti, il secondo anno 79 e l'obiettivo è fare meglio, soprattutto nel girone di ritorno».

