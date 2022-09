Diretta Milan-Napoli 0-0: fallo di Dest su Kvaratskhelia, calcio di rigore per gli azzurri

Milan-Napoli chiuderà la settima giornata di Serie A. Il posticipo, in scena a San Siro con calcio d'inizio alle 20:45, è già scontro di vertice per la testa della classifica. Entrambe le squadre provengono da due vittorie consecutive in campionato e dai rispettivi successi settimanali in Champions League. Considerando anche la scorsa annata, i rossoneri sono imbattuti da 22 partite in Serie A, grazie a 15 vittorie e 7 pareggi, ma contro i partenopei i precedenti deludono: due sconfitte consecutive a San Siro, entrambe per 1-0. "Sarà una tappa molto importante per il nostro campionato", ha annunciato Meret. "Non sarà decisiva ma ci dirà tanto". Pioli dovrà però fare a meno di Leao (squalificato), al suo posto Krunic. Anche Spalletti non potrà essere della gara: stop di un turno decretato dal giudice sportivo. Il tecnico toscano ha recuperato Lozano che però partirà dalla panchina. In attacco Raspadori vince il ballottaggio su Simeone.

Segui qui l'incontro in diretta

50' scintille in campo dopo un intervento di Dest su Kvaratskhelia

45' Al via la ripresa

Doppio cambio Milan: Dest per Calabria e Kalulu per Kyaer

Intervallo in corso

45' Fine primo tempo, reti inviolate tra Napoli e Milan. Rossoneri pericolosi in più occasioni

45' Giallo per Calabria, fallo su Kvaratskhelia a centrocampo

34' Colpo di testa di Politano da posizione defilata. Maignan è sicuro sul suo palo e afferra il pallone

33' Il Milan gestisce il possesso palla e cerca una soluzione offensiva: il gioco dei rossoneri è rapido e propositivo, ma Meret resta a guardare

27' Calcio d'angolo per il Milan, colpo di testa di Krunic e palla sul primo palo: Meret devia ancora in corner. Sugli sviluppi nessun pericolo per la porta azzurra

21' Milan ancora pericoloso, cross morbido di Theo Hernandez, colpo di testa di Giroud al centro dell'area, palla sopra la traversa.

19' Punizione di Zielinski direttamente in porta: De Ketelaere respinge

18' Giallo per Kyaer, fallo su Kvaratskhelia nei pressi dell'area di rigore, fascia sinistra.

13' Traversa Milan. Passaggio filtrante di Krunic per Giroud: finta e tiro dall'altezza del dischetto. Meret devia la palla sulla traversa, poi fuori.

10' Il Napoli si affaccia in avanti per la prima volta: cross di Politano, Kvaratskhelia non riesce ad intercettare la traiettoria

7' Occasione per Giroud. Sugli sviluppi di calcio d'angolo la sfera arriva fuori area a Theo Hernandez che tira di sinistro, Giroud devia in qualche modo ma la palla finisce a lato. Rimessa dal fondo

1' Gioco subito fermo. Braccio largo di Kyaer su Kvaratskhelia, il georgiano resta a terra per un problema al volto. Dopo poco l'incontro può proseguire

0' Calcio d'inizio, batte il Milan che veste il completo rossonero, in azzurro il Napoli

- Un minuto di raccoglimento in memoria delle vittime delle alluvioni

- Squadre in campo, tutto pronto per il calcio d'inizio

Milan-Napoli, le formazioni ufficiali

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Krunic, De Ketelaere; Giroud. Allenatore: Stefano Pioli.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. Allenatore: Luciano Spalletti.

Milan-Napoli, dove vederla in tv e streaming

Il calcio d'inizio è fissato per le 20.45; la partita sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming da Dazn e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Gli abbonati Sky potranno seguire il match in tv anche grazie alla app presente sul decoder Sky Q e attivando il canale satellitare Zona DAZN (numero 214 del satellite). La diretta testuale sul sito del Messaggero.

Ultimo aggiornamento: Domenica 18 Settembre 2022, 21:57

