Koopmeiners e Ricci nel mirino del Milan

C'è chi ha addirittura vede Nainggolan alla corte del Milan, nella prosssima stagione. Sicuramente un azzardo, visto che la politica dell'ad Gazidis prevedeve ragazzi di belle speranze, di ottimo profilo tecnico, ma non certo uno alla Nainggolan. Che dal punto di vista tecnico non si discute, però è lontano anni luce dal possibile mirino del Diavolo.

Salgono, invece, le quotazioni di un certo Teun Koopmeiners, 22 anni, rampante mediano dell'AZ Alkmaar, capitano del club e dell'Under 21 orange. Fisico possente e veloce, potrebbe essere una delle nuove pedine del Milan che verrà. Tra le novità pure quel Ricci dell'Empoli, club amico di quello rossonero.

Di ritorno dal prestito di Pordenone, Pobega potrebbe essere oggetto di scambio con il Brescia, per arrivare a quel Tonali che piace molto a Paolo Maldini. Tuttavia Cellino, patron delle Rondinelle, è stato esplicito. «Su Tonali ci sono Milan e Inter. Però l'Inter ha Marotta, con chi tratto sul fronte rossonero?».

La risposta potrebbe arrivare da Paolo Maldini, se resterà nel suo Milan anche nella prossima stagione. Mentre dalla Turchia ci sono voci che vogliono l'ex tecnico delMilan Marco Giampaolo alla guida del Fenerbahce. Straremo a vedere. Ultimo aggiornamento: Giovedì 16 Aprile 2020, 19:59



