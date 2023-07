Il Milan parla americano: dopo Pulisic, occhi puntati su Musah

di Luca Uccello

Tijjani Reijnders è arrivato a Milano. È lui il quinto acquisto del Milan di Gerry Cardinale. Un Milan che cambia con le scelte di Furlani, Moncada e D’Ottavio. «Andare al Milan è stata una decisione facile. Ho detto sì dopo la prima chiamata. E ora sogno di vincere lo scudetto e la Champions League». Oggi l’ex Az, che prenderà il posto in cabina di regia di Bennacer, effettuerà le visite mediche, metterà nero su bianco il suo accordo da 1,7 milioni netti per le prossime cinque stagioni. Poi si metterà a disposizione del tecnico rossonero che spera che prima di salire sull’aereo, destinazione Stati Uniti d’America, la società possa regalargli un altro colpo di mercato. Magari anche due.

I nomi non mancano. Proprio per niente. Magari un altro americano. Non è un problema per l’allenatore rossonero: Yunus Musah è il giocatore che piace, con cui c’è già un accordo. Manca sempre (vale anche per Taremi con il Porto), quello con il club, in questo caso il Valencia. La prima offerta è stata respinta. Ce n’è stata un’altra ma non è ancora stata sufficiente per il sì definitivo. Ma manca poco. Gli spagnoli vorrebbero incassare 25 milioni mentre in casa rossonera si punta a chiudere nell’ordine dei 18 milioni più due di bonus.

Stesso discorso per Taremi che andrà in scadenza tra un anno e l’ipotesi di sbarcare in Premier League da svincolato lo intriga, ma se dovesse forzare per partire, adesso la pista rossonera è tra le più calde. Ma il Porto vuole 25 milioni di euro. Non uno di meno. Al ritorno della tournée americana sarà poi perfezionato lo scambio con il Torino tra Singo e Messias. Il brasiliano sembra si stia convincendo ad andare a giocare con maggior continuità.

Il Milan sta diventando squadra e Fikayo Tomori ha già la sua scommessa da vincere: «Se avessi un pound lo punterei su Loftus-Check, è mio amico, sono il suo traduttore, ho parlato con lui prima della firma e sono sicuro della sua qualità. Pulisic è forte, veloce e farà gol. È diverso dai giocatori che abbiamo in questo momento.

