Milan, via tutti: addio Leao, niente rinnovo per Maignan, Theo vuole il Bayern. Sfumano Zirkzee e David

di Luca Uccello

Rafael Leao? Il presidente Paolo Scaroni prima lo vende, poi smentisce. «Se ci danno 150 milioni lo impacchetto, io sono molto venale. Adesso la priorità è il centravanti». Una «presunta dichiarazione» per il club che viene poi cancellata ufficialmente. Tra l'altro il club fa sapere che «non rispecchia assolutamente il suo pensiero o volontà».

La verità è che qualcosa nel Milan sembra essersi rotto. Dall'addio di Paolo Maldini a quello di Stefano Pioli. Non c'è un reale sostituto in società e per il momento nemmeno in panchina. I tifosi sono delusi. Basta leggere sui social. Poi c'è naturalmente la protesta della Curva Sud. Il suo silenzio ha fatto rumore. La mancanza di un progetto ambizioso (tradotto: vincente) sembra non piacere più nemmeno a qualche giocatore, a chi soprattutto può ambire a giocare in altri club. Da Maignan a Theo Hernandez fino a Rafael Leao.

Il numero uno della Francia di Didier Deschamps ha chiesto al Milan un ingaggio da top-player. La trattativa si è fermata: c'è grande distanza tra domanda e offerta.

Intanto secondo Christian Pulisic il Milan può puntare alla vittoria dello scudetto la prossima stagione? «Sì, assolutamente. Credo che questo sia l'obiettivo. Penso che abbiamo una possibilità concreta perché abbiamo alcuni giocatori molto forti». Ma serve almeno un numero nove che a quanto pare non sarà più Zirkzee e nemmeno Jonathan David. Troppo alti i costi come quelli di Sesso. Più facile arrivare a Gimenez del Feyenoord e Guirassy dello Stoccarda. Nomi che ovviamente non scaldano i cuori rossoneri.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Lunedì 3 Giugno 2024, 07:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA