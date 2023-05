Maldini: «Tra noi e l'Inter non c'è stata gara: adesso bisogna investire per rimanere tra le prime 4» Lo ha detto il direttore tecnico del Milan Paolo Maldini, dopo l'eliminazione in semifinale di Champions League contro l'Inter.





«Il divario con l'Inter è reale, nelle ultime 4 partite non c'è stata gara. Oggi è stata giocato un pochino meglio, ma compromessa da quella dell'andata. È una maniera quella dell'Inter di giocare che ci dà fastidio e non riusciamo a trovare contromisure, poi affiamo fatto fatica anche contro squadre meno forti dell'Inter nell'ultimo periodo». Lo ha detto il direttore tecnico del Milan Paolo Maldini, intervistato da Sport Mediaset dopo l'eliminazione in semifinale di Champions League contro l'Inter. Inter-Milan, le super coreografie delle Curve: il cavaliere crociato nerazzurro contro il pistolero rossonero «Il percorso non è finito.



