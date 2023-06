Milan, Maldini verso l'addio? «Tensioni con la proprietà americana». Tifosi rossoneri nel panico sui social

di Redazione web

Sono momenti delicati per i tifosi del Milan. Il giorno dopo l'addio al calcio di Zlatan Ibrahimovic, che ha commosso un San Siro stracolmo per l'ultimo match di campionato, questa mattina era in programma un incontro interlocutorio tra Paolo Maldini, responsabile dell'area tecnica, e Gerry Cardinale, rappresentante del fondo RedBird che detiene la maggioranza del club rossonero. E le cose pare che non siano andate benissimo.

Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, che cita l'inviato di Sky Sport Peppe Di Stefano, Maldini e Cardinale si sarebbero confrontati non solo sul budget per il mercato estivo, ma anche su una maggiore autonomia richiesta dall'ex capitano del Milan e sulle prospettive future del Diavolo. Ma le visioni si sarebbero rivelate differenti, e ora la situazione potrebbe precipitare.



Secondo Sky infatti potrebbe avvenire ciò che i tifosi del Milan temono, un addio di Maldini, e di conseguenza anche di Massara (e probabilmente anche dell'allenatore Stefano Pioli).

