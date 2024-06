Milan, tentazione Lukaku: il Diavolo lo vuole in prestito. Fonseca saluta il Lille, la firma la prossima settimana

di Luca Uccello

Romelu Lukaku può giocare nel Milan. Può farlo dopo aver vinto uno scudetto con l’Inter. Dopo essere stato vicino alla Juventus e aver giocato nella Roma di Mourinho. Ora può vestire la maglia rossonera. Perché lui a Londra non ci vuole giocare. Vuole restare in Serie A, meglio ancora se a Milano. Ma con quale formula? Ancora in prestito oneroso? Per il Milan sarebbe la formula perfetta. Formula che gli permetterebbe di onorare il suo ingaggio da 7,5 milioni di euro netti a stagione.

Un usato sicuro per un attacco che ha bisogno di gol. Tanti gol. La sua ultima stagione è stata fortunata: 13 reti in campionato, 7 in Europa League, uno in coppa Italia. Totale 21 centri. Non male. Olivier Giroud per intenderci ne ha realizzati 17, quindici solo in campionato. Rendimento decisamente diverso nelle due stagioni trascorse all’Inter. In quella di Antonio Conte ha segnato 27 reti nella sua prima stagione italiana. Ben 23 in campionato. Trenta in quella successiva con 24 solo in Serie A. Nella sua ultima stagione all’Inter, quella di Simone Inzaghi ne aveva segnati complessivamente 14 (10 in Serie A).

Cosa potrà fare nel Milan? Con Rafael Leao dalla sua parte potrebbe riuscire a ripetere una grande annata. È la condizione di Moncada e Furlani pronti a scommettere nuovamente sull’attaccante che ai tempi dell’Inter discusse (forse qualcosa di più) con Ibrahimovic.

Oggi Romelu ha 31 anni e il suo desiderio è chiudere la carriera all’Anderlecht. «Quel ritorno ci sarà sicuramente - ha rivelato l’attaccante del Belgio - molto prima di quanto si possa pensare. Mi mancano mia madre, i miei figli. Ho lasciato il mio paese a diciotto anni». Prima o dopo un passaggio ancora in Serie A? Intanto Paulo Fonseca non è più l’allenatore del Lille. Via libera a questo punto per il Milan pronto a dare inizio alla stagione 2024-25 con l’annuncio del nuovo allenatore. Annuncio che è atteso per la prossima settimana…

