Milan, pericolo scampato per Loftus-Cheek: solo una distrazione

La Champions League di Stefano Pioli è fatta di scelte obbligate. Almeno in mezzo al campo. Scelte che non possono però cambiare l’obiettivo del Milan, quello di tornare a casa da Dortmund con i tre punti. Non sarà semplice, ma proseguire il cammino nella massima competizione europea è fondamentale, e non solo per il bilancio. Per riuscirci servono nuovamente i gol di Olivier Giroud: «Personalmente voglio fare tutto per la squadra. Quando faccio assist, sono contento, ma mi manca un po’ il gol da qualche settimana e faccio di tutto per farlo presto». L’occasione c’è anche se il tecnico rossonero è costretto a rinunciare a Bennacer, Krunic e Loftus-Cheek. L’ex Chelsea tornerà solo dopo la sosta, pronto per la sfida con la Juventus. Nessuna sorpresa. Tutto previsto. Il risultato degli esami strumentali a cui si è sottoposto il centrocampista rossonero hanno dato l’esito sperato: «La risonanza, al quale si è sottoposto il giocatore ha mostrato un evento distrattivo di grado lieve in regione pubo-adduttoria - riporta il bollettino medico rossonero - Non sono in programma ulteriori esami, l’evoluzione clinica verrà monitorata quotidianamente». Spazio quindi a Reijnders, Musah e Pobega e non Yacine Adli, che dovrebbe invece partire inizialmente dalla panchina.

A prendersi il compito da regista potrebbe essere l’ex-Torino.

