Milan, la carica di Leao: «Contro il Liverpool i tifosi saranno il dodicesimo uomo»

Un Milan primo in classifica in Serie A, primo come non lo è mai stato da quasi vent'anni. La squadra di Stefano Pioli ha ottenuto 38 punti nelle prime 16 partite di questo campionato, miglior risultato dal 2003-04 a oggi per i rossoneri a questo punto della stagione. «Vittoria importante che ci fa continuare a lottare per il nostro obiettivo». Lo ha scritto Rafael Leao sul proprio profilo Twitter dopo la vittoria con la Salernitana.

Quindi l'attaccante portoghese si è poi proiettato verso la sfida di domani sera a San Siro (alle 21) contro il Liverpool chiamando a raccolta il popolo rossonero: «Tifosi martedì contiamo su di voi, insieme siamo più forti!». Ora la testa va per forza di cose alla Champions, a un'altra vittoria da conquistare, quella conto i Reds di Klopp che per il Milan potrebbe valere il passaggio del turno del proprio girone o nel peggior dei casi la continuazione in Europa League.

In qualsiasi modo contano solo i tre punti. Dall'Europa che conta il Milan potrebbe trovare anche le forze economiche per fare poi il mercato di gennaio. Inutile ricordare come il Diavolo abbia già ricevuto in premio 15,64 milioni di euro per il solo ritorno nella competizione dei Grandi. I club che si qualificano per la fase a eliminazione diretta (ottavi di finale) riceveranno altri 9,6 milioni di euro ai quali andrebbero aggiunti sicuramente 2,8 milioni per la vittoria sul Liverpool a cui si aggiungerebbero i 3,7 milioni ottenuti dal pareggio contro il Porto e la vittoria contro l'Atletico Madrid. Il Milan proverà a centrare l'impresa, ci proverà con Zlatan Ibrahimovic al centro dell'attacco. Non ci sono altre soluzioni.

Pietro Pellegri non ci sarà, tornerà solo con l'anno nuovo. Mancheranno pure Rebic e Giroud. Insomma, Pioli è in emergenza per la gara di Coppa, ma anche per il ritorno in campionato. Ora come non mai serve stringere i denti e arrivare a gennaio con le idee chiare sul mercato perché in avanti serve un rinforzo, un acquisto che dia il cambio a Zlatan, che possa davvero essere d'aiuto concreto. Capito, Maldini & Massara?

Lunedì 6 Dicembre 2021

