Milan-Lecce: dalle 20,45 La Diretta Bonaventura out per un guaio muscolare

Domenica 20 Ottobre 2019, 17:49

Milan e Lecce si affrontano questa sera nella sempre splendida cornice dello stadio di San Siro. I rossoneri vogliono approfittare del turno casalingo per incamerare altri 3 punti dopo la vittoria esterna sul Genoa, e rendere così meno deficitaria una classifica comunque molto deludente, mentre il Lecce, protagonista di un inizio di stagione a corrente alternata e fermo a soli 6 punti, deve fare risultato per non farsi ulteriormente risucchiare nei bassifondi della graduatoria.(4-3-3): Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Paquetà, Biglia, Kessie; Suso, Leao, Calhanoglu. All. Pioli(4-3-1-2): Gabriel: Rispoli, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Majer, Petriccione, Tabanelli; Mancosu; Falco, Babacar. All. LiveraniUltima vittoria del Lecce a San Siro nel mese di ottobre della stagione 1997/98, 1-2 il finale con rete di Govedarica e Casale su rigore per i salentini; inutile l'assalto finale dei rossoneri nonostante l'autorete di Cyprien. I precedenti in Serie A sono 15, con 12 vittorie dei rossoneri, 2 pareggi e l'unico successo dei giallorossi nell'occasione sopra ricordata.