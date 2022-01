Leao, la spalla che piace a Ibra: da Rafa a Zlatan già 4 assist da inizio stagione

La strana coppia. Zlatan Ibrahimovic e Rafael Leao. Il vecchio e il giovane, come due fratelli. Almeno così si considerano nello spogliatoio rossonero. E proprio grazie a Ibra, Rafa oggi è cresciuto, è maturato, è più forte. A Venezia, in due minuti di gioco, ancora una volta ha fatto capire tutto il suo valore, le sue grandi qualità. Con l'assist servito a Ibra ha offerto il quarto passaggio vincente proprio a Zlatan su dieci totali serviti in Serie A. Un feeling mai nascosto, che continua a crescere sul campo. Ma per far capire il valore tecnico di Rafael Leao arriva in aiuto un'altra statistica, quella dei dribbling realizzati in questa stagione in Serie A stilata da Kickest. L'attaccante portoghese del Milan, con 43 dribbling riusciti, è primo in questa speciale classifica, davanti alla sorpresa Sofian Kiyine del Venezia (42) e Felipe Anderson della Lazio (38). Ora servono anche i suoi gol. In questo campionato ne ha fatti giù 5, lo scorso campionato in totale sei. Insomma, può migliorare proprio grazie a Ibra che a Milanello continua a spronarlo a fare sempre meglio, a dare di più. La testa è cambiata e ora anche fisicamente ricorda lo svedese.

Trasformazione in atto? Zlatan e Pioli ci stanno lavorando. Dopo l'addio di Andrea Conti alla Sampdoria (Doveva già arrivare ad agosto a Genova) potrebbe dire addio anche Mattia Gabbia, oggi promosso titolare causa assenze multiple di Kjaer, Tomori (tornato ad allenarsi con il gruppo) e Romagnoli. Il centrale cresciuto nel settore giovanile rossonero piace a Daniele Faggiano che avrebbe già trovato l'accordo con Maldini e Massara per un prestito fino a fine stagione. Partenza condizionata però solo all'arrivo di un altro centrale di difesa in Casa Milan. Perso Botman, si continua a pensare a Diallo del Psg, Aké del City, Sarr del Chelsea e Bailly dello United. Insomma le idee non mancano. Intanto, Pioli continua a godersi Pierre Kaluliu paragonato a Marcell Desailly: Mi fa sempre piacere - ha raccontato a Bein Sports - Alla gente piace fare molto rumore, alcune persone me ne parlano... Ma io resto concentrato sul mio lavoro. Poi la corsa scudetto: L'Inter è davanti, ma abbiamo tanto entusiasmo dopo due anni superlativi e un gruppo che non è cambiato molto: stiamo bene. La scorsa stagione non è stata facile, ma saranno ancora una volta i dettagli a fare la differenza.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 12 Gennaio 2022, 08:48

