Ora il Milan vuole blindare Leao

di Luca Uccello

Tra campionato e Champions League, tra la prima di Gerry Cardinale (a San Siro e poche ore fa a Milanello da proprietario del Milan) e il rinnovo di Rafael Leao per evitare di perderlo, di farlo scappare a zero, come è successo con Donnarumma e Kessie (oltre che Calhanoglu). Il suo contratto scade il 30 giugno 2024, la sua valutazione è salita esponenzialmente: dai 20 iniziali agli 80 di oggi. Ma si può arrivare a 120 milioni di euro se Psg, Manchester City o anche Real Madrid e Chelsea decidessero di provarci per davvero. E dopo quello che Rafa ha combinato a San Siro, c’è da credere che le richieste per lui, i disturbi a Maldini e Massara non mancheranno.

Dovrà essere bravo Cardinale a cedere alle richieste dell’attaccante portoghese, che ha un debito di quasi 20 milioni da saldare con lo Sporting Lisbona. Con l’Inter (due gol, un assist, 14 passaggi riusciti e tre cross a segno, uno non sfruttato dalla testa di Calabria) Leao ha dimostrato di essere un giocatore su cui il Milan può costruire le sue fortune anche in Europa. Ma bisogna blindarlo. E su questo Stefano Pioli non ha dubbi: «Non posso decidere io, ma credo che la volontà del club sia proporre il rinnovo. Chi di dovere farà quello che deve». Un messaggio che è già arrivato a Cardinale che dopo aver vissuto le emozioni di San Siro ha scelto di salire nel quartiere generale rossonero, per incontrare il suo allenatore e tutta la squadra paragonandoli a grandi campioni come LeBron James e Dwayne Johnson, alle squadre al top a livello mondiale come i New York Yankees e i Dallas Cowboys, con cui Cardinale lavora da oltre vent’anni.



Ultimo aggiornamento: Lunedì 5 Settembre 2022, 06:00

