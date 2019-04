Milan-Lazio 0-1, Gattuso: «Una figuraccia, la squadra è involuta. Buuu razzisti? Spero l'arbitro non abbia sentito»»

«Abbiamo fatto una figuraccia, dobbiamo assumerci le responsabilità». Sono le dure parole, alla Rai, di Rino Gattuso dopo la sconfitta contro la Lazio in semifinale di Coppa Italia. «È un momento un pò così ma dobbiamo voltare pagina. Nel primo tempo abbiamo tenuto bene il campo, nella ripresa è uscita la Lazio. Facciamo fatica da un pò, a livello fisico, di testa, di tecnica e di tattica. La squadra è involuta». Gattuso chiede un pronto riscatto domenica sera contro il Torino: «Giocheremo alla morte, è una partita da dentro o fuori per la Champions».



Spero che l'arbitro non abbia sentito i cori razzisti di questa sera». Rino Gattuso, nella conferenza stampa dopo la sconfitta con la Lazio, non vuole alimentare polemiche per i continui ululati verso Kessie e Bakayoko, presi di mira dalla curva della Lazio: «Voglio invece fare i complimenti a tutti i giocatori in campo che hanno tenuto un comportamento esemplare e non hanno perso la testa» Ultimo aggiornamento: 23:43





