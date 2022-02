Diretta Milan-Lazio: probabili formazioni e dove vederla in tv e diretta streaming

Ancora notte di Coppa Italia a San Siro: dopo Inter e Roma, stasera tocca a Milan e Lazio scendere in campo per cercare il pass per le semifinali, dove la vincente incontrerà proprio i nerazzurri. Rossoneri, dopo il successo in Serie A nel derby, con Giroud in forma super ma costretto a fare gli straordinari vista l'assenza prolungata di Ibrahimovic, dietro di lui spazio dal 1' per Messias; Sarri concede riposo a Pedro e lancia Zaccagni al fianco di Felipe Anderson e Immobile, in gol nel turno di campionato e intenzionato a regalare il passaggio del turno ai biancocelesti.

Milan-Lazio, le probabili formazioni

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Tonali; Messias, Brahim Diaz, Leao; Giroud. All.: Pioli

LAZIO (4-3-3): Reina; Hysaj, Luiz Felipe, Patric, Marusic; Milinkovic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All.: Sarri

ARBITRO: Simone Sozza

Dove vederla in tv e diretta streaming

La sfida di Coppa Italia Milan-Lazio, in programma alle 21.00 allo stadio Meazza in San Siro di Milano, sarà visibile in esclusiva su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity. Inoltre la diretta testuale del match sarà disponibile sul sito web de IlMessaggero.it.

