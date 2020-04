Krunic:«Milan, faremo di tutto per andare in Europa»

Rade Krunic ha risposto così alle domande dei tifosi rossoneri durante la Q&A sulla pagina Instagram del Milan: Sull'arrivo al Milan: «Ho pianto quando ho trovato l'accordo con il Milan ed ero sicuro di arrivare in rossonero». Sul ruolo: «Mezzala sia a destra che a sinistra». Sui tifosi milanisti: «Sono straordinari, è sempre una grande emozione giocare a San Siro. Loro apprezzano il fatto che do sempre il massimo».

Su a chi si ispira: «A Iniesta, è sempre stato uno di quelli che mi è piaciuto di più. Mi piace il suo stile di gioco».

Sul Milan: «Mi è sembrato fin da subito un grande club. Ero molto soddisfatto, come lo sono ora». I suoi idoli da bambino: «Kakà del Milan e Ronaldinho del Barcellona».

Sul trasferimento dall'Empoli al Milan: «E' stata una grande soddisfazione. Non vedevo l'ora di indossare questa maglia e di giocare a San Siro».

Sulla lingua italiana: «Non è facile, sono un po' in difficoltà. Dovete dirmi voi se devo migliorare». Sull'avversario più forte affrontato: «Ho giocato contro tanti giocatori forte, ma se devo sceglierne uno dico Dybala».

Su cosa gli manca della Bosnia: «Mi manca la famiglia, gli amici, il cibo».

Sulla promessa che può fare ai tifosi: «Daremo sempre il massimo in partita e in allenamento, poi vedremo cosa succederà».

Sul numero di maglia: «Non l'ho scelto per caso. Il mio numero preferito è il 33 e quando c'è la possibilità lo prendo sempre».

Sul piatto preferito: «In Italia ci sono tanti piatti buoni. A me piace molto la carne, quindi dico la bistecca».

Su un aggettivo che dà al Milan: «Ce ne sono tanti per definire il Milan. Dico meraviglioso». Su cosa gli piace fare nel tempo libero: «Mi piace stare a casa, guardare serie tv e giocare alla play». Sul voto che dà ai tifosi del Milan: «il più alto possibile».

Sui tatuaggi: «Ogni tatuaggio ha un significato, non li faccio per caso».

Sull'infortunio: «Ora sto bene, è da un mese che non ho più problemi al piede. Appena rientriamo sarò pronto».Sulla quarantena: «Sono stato a casa come tutti. Mi sono allenato, ho imparato a cucinare e ho guardato come sempre le serie tv e giocato alla play station».

Sulla ripresa: «Speriamo di riprendere il 4 maggio gli allenamenti e poi ricominciare presto a giocare. Non vedo l'ora di ricominciare a giocare».

Sugli obiettivi del Milan: «Noi siamo il Milan e dobbiamo avere ambizioni importanti come l'Europa. Daremo il massimo». Su Ibra e Rebic: «Ibra sanno tutti che è un campionato. Rebic ha fatto vedere a tutti quello che sa fare e di essere un grande giocatore».

Sui suoi sogni: «Prima di tutto spero che tutti stiano bene. E poi spero di fare un gol importante che permetta al Milan di giocare in Europa l'anno prossimo». Ultimo aggiornamento: Martedì 21 Aprile 2020, 19:08



© RIPRODUZIONE RISERVATA