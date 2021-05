Milan, l’ex Ambrosini: «Pioli ha ritrovato la squadra e non parte sfavorito»

Corsa Champions: il Milan è la squadra meno favorita?

«No, direi di no. È una squadra che ha avuto un momento di flessione, fisiologico, ma con la vittoria ottenuta col Benevento si è ampiamente ritrovata. I rossoneri sono ancora padroni del loro destino».

La conferma di Pioli è a rischio? «In ogni ambiente ci sono delle voci, più o meno reali. In questo caso, però, non credo ci saranno problemi: il suo lavoro ha portato miglioramenti talmente positivi alla squadra che non avrebbe senso cambiare».

Che partita sarà Juventus-Milan? «Un’occasione importante per entrambe le squadre. I rossoneri per confermare quanto fatto durante l’anno, mentre la Juventus per assestare un ultimo colpo al Campionato. Con una vittoria, infatti, darebbero una spallata a una stagione così e così».

Dov’è superiore la Juventus? «Nell’organico, ma in linea teorica. Nelle singole partite può capitare che i valori si azzerino».

E guardandola dalla prospettiva del Milan? «La squadra di Pioli ha un impianto di gioco consolidato e, a conti fatti, una qualità di manovra superiore a quella dell’avversaria».

Chi sarà l’uomo del match? «Vedo una sfida equilibrata e voglio pensare che entrambe abbiano la necessità di non gestirla: sia la Juventus, sia il Milan devono vincerla. Pertanto, immagino possa essere una gara per giocatori offensivi».

La Juventus rischia di restare fuori dalla prossima Champions? «Tutte quelle che sono lì a giocarsela, in un modo o nell’altro, rischiano».

Quanto l’ha sorpreso il ritorno in Italia di Mourinho? «Parecchio. E mi stuzzica molto. In primis per la qualità del nostro torneo e poi per tutto l’interesse mediatico che si innesca attorno all’allenatore portoghese».

Manchester City-Chelsea è la finale di Champions League più giusta? «Per quello che ha detto il campo, certamente. La squadra di Guardiola ha trovato una consapevolezza di primissimo livello, il Chelsea con l’avvento di Tuchel, in brevissimo tempo, ha avuto una crescita esponenziale».

Le piace la possibile riforma della Coppa Italia? «La snellisci, includendo soltanto formazioni di serie A e B, ma le togli un bel po’ di fascino. Preferivo la vecchia competizione, quella allargata».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 7 Maggio 2021, 06:00

