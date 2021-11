Milan, fedeltà Kjaer: «Vorrei essere qui da 15 anni»

Simon Kjaer è sempre più leader di questo Milan. Un giocatore tifoso di una squadra in cui ha sempre sognato di giocare. Dal ritiro della Danimarca, il difensore rossonero non si è nascosto: «Non c'è nessun posto dove preferirei essere - ha dichiarato al quotidiano BT -. Il mio ruolo nella squadra, con l'allenatore e nel club, la fiducia che ricevo e il modo in cui giochiamo. Mi si adatta perfettamente. È un po' lo stesso ruolo che ho in Nazionale».

Un ruolo da protagonista che avrebbe voluto avere anche prima. Non c'è dubbio: «Per molti anni - ha aggiunto - ho cercato di vedere se fosse possibile arrivare al Milan, ma sono le coincidenze del calcio che hanno fatto sì che accadesse in questo modo».

Dall'Atalanta dei miracoli al Grande Milan. «Ci sono molte cose che rendono il Milan il club dei sogni. Vivo a Milano, dove i miei figli e mia moglie sono felici. Nessuna squadra al mondo avrebbe potuto chiamarmi e attirarmi lì se ci fosse stata anche un'offerta del Milan». E da poco è arrivato anche il rinnovo per altre due stagioni: «Questo è il segnale più grande che il club potesse darmi».

E dal ritiro azzurro anche Sandro Tonali ha detto la sua sul suo prossimo futuro: «Preferisco pensare anno dopo anno, ma ho le idee chiare. Ora ho imparato a giocare con i grandi del calcio». E idee chiare significa ancora Milan, la squadra del cuore. Vero, Sandro?

