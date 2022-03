Milan, la rivelazione Kalulu: «Scudetto? È ancora presto, ma bisogna crederci»

«Il Milan può vincere lo scudetto? Pensiamo partita per partita e sabato c'è l'Empoli, vogliamo vincere. Dopo la sosta vediamo se siamo vicini o no e dove potremo arrivare. Però bisogna crederci». Avanti con Pierre Kalulu e con il suo entusiasmo. Il ragazzino arrivato a parametro zero dal Lione è cresciuto tanto, è maturato, è diventato un titolare. Lo è quando non gioca capitan Romagnoli, quando Tomori è stato male. È il primo cambio di Stefano Pioli confermando le sue qualità e l'adattabilità tattica a destra come al centro.

«Fin da piccolo ho pensato di essere un difensore moderno. Quando ero al Lione, lo stile dell'allenatore e di tutto il club era incentrato sull'essere un giocatore a tutto tondo: tecnica, velocità, giocare con la palla ai piedi e leggere la partita. Non sono mai stato solo un difensore: giocavo una stagione come centrale, poi sei mesi da terzino e poi in un ruolo completamente diverso».

Un ragazzo che è rimasto umile, che vive ancora con la sua famiglia, che continua a lavorare per crescere. «Quando vado in campo non ho paure particolari. Penso solo a giocare bene. Prima non ero velocissimo, ho lavorato su questo da quando avevo 15-17 anni. Adesso vado veloce ma posso ancora lavorarci su». Da quando è arrivato a oggi «ho capito l'importanza di questa maglia e di questa squadra, la storia di questo club, che conoscevo ma non del tutto. Adesso so l'importanza che abbiamo in Italia e nel mondo». I tifosi, si va verso i 50mila a San Siro domani sera, sono sempre affettuosi con lui, con Pierino (questo il suo soprannome) ed è qualcosa che da sempre qualcosa in più.

«Mi sento bene a Milano, gioco di più e posso dimostrare il mio valore. Sono molto felice». Con l'Empoli a sinistra al posto di Theo Hernandez squalificato giocherà Florenzi. A destra Davide Calabria. Al centro della difesa con Tomori ci sarà nuovamente capitan Romagnoli. Ma Kalulu è pronto per fare la sua parte, come sempre.

