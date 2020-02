Il rigore di Ronaldo salva la Juve, Milan furioso con Valeri: 1-1 a San Siro

Ultimo aggiornamento: Giovedì 13 Febbraio 2020, 23:43

In un San Siro quasi tutto esaurito (oltre 72mila gli spettatori) finisce 1-1 la semifinale d’andata ditra. Al vantaggio di, che al 16’ della ripresa aveva portato in vantaggio il Diavolo, ha rispostosu rigore (concesso dal Var per un mani di Calabria molto contestato dai rossoneri) al ’91., che non ha mai vinto contro la Juventus in 19 confronti in carriera (quattro pari e 15 sconfitte), sceglie di schierare dieci undicesimi della formazione che ha perso contro l’Inter. E i rossoneri ai punti meriterebbero il successo, frutto di una prestazione compatta e di un gioco fluido e senza blackout, come invece era successo nel derby di domenica scorsa. Il 4 marzo però, nella gara di ritorno, servirà una vera e propria impresa, viste le pesantissime assenze.Mancheranno, che erano diffidati e sono stati ammoniti, e, espulso. Un vantaggio che la Juventus dovrà sfruttare per staccare il pass per la finale. I bianconeri sono sembrati ancora scottati dalla sconfitta del Verona e dall’aggancio dell’Inter in vetta alla classifica. La scelta didi partire cone Cristiano Ronaldo, in gol da 11 gare consecutive tra campionato e Coppa, non ha dato i risultati sperati e nemmeno il cambio tra i due ex Higuain-De Sciglio ha inciso. Il penalty nel finale ha sicuramente migliorato l’umore ma il gioco resta ancora deficitario. Per battere un Milan, dimezzato ma organizzato, e andare a Roma servirà un’altra Juve. Da registrare infine l’accoglienza dei tifosi milanisti per i tre ex della partita: indifferenza per De Sciglio, bordata di fischi per Bonucci alla lettura delle formazioni e per Higuain al suo ingresso.