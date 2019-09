Milan-Inter dalle 20.45 La Diretta Giampaolo con Leao, Conte con Lautaro

SEGUI LA DIRETTA

Sabato 21 Settembre 2019, 19:03

Arriva alla quarta giornata una delle partite più attese dell'intera stagione calcistica italiana, il derby della Madonnina tra Milan ed Inter. Si presentano decisamente meglio i nerazzurri al match di questa sera: tre vittorie su tre incontri e la testa della classifica, anche se ancora in una fase embrionale del campionato; meno bene il Milan, nonostante le due vittorie con Brescia e Verona, soprattutto per un gioco latitante causa di prestazioni lontane dalle aspettative di inizio campionato.Comincia ad essere parecchio il tempo in cui il Milan non riesce ad aggiudicarsi un derby: da padroni di casa, l'ultima affermazione dei rossoneri è del campionato 2015/2016, un roboante 3-0 con reti di Alex, Bacca e Niang. Inizio di stagione asfittico per i padroni di casa: 2 gol segnati ma difesa di ferro con una sola rete subita; prolifico l'Inter, 7 reti in 3 partite, e bunker davanti ad Handanovic: solo il Cagliari, nell'unica trasferta giocata dai ragazzi di Conte, è riuscito a segnarle.G. Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Biglia, Calhanoglu; Suso; Piatek, Leao.Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; D'Ambrosio, Barella, Brozovic, Sensi, Asamoah; L. Martinez, Lukaku.