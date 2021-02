Milan-Inter, dove vederla in streaming e in diretta tv

Milan-Inter, dove vederla in diretta streaming e in tv. Il derby scudetto tra Milan e Inter sarà il piatto prelibato della domenica calcistica, con i rossoneri vogliosi di effettuare il controsorpasso in testa e i nerazzurri desiderosi di andare in fuga in classifica. Entrambe le curve attenderanno le squadre fuori da San Siro per incoraggiarle. Poi tutti davanti ai dispositivi e ai teleschermi per godersi lo spettacolo.

MILAN-INTER, DOVE VEDERLA IN STREAMING

Il match avrà la collocazione di una volta, quella della domenica pomeriggio, con inizio alle ore 15 (arbitro Doveri di Roma). Con un particolare, però: sarà l'unica partita nello slot orario che in passato era invece il clou pressoché esclusivo della passione calcistica. Sarà un match da seguire ed è importante sapere dove verrà trasmesso, in diretta streaming e in tv.

La diretta streaming di Milan-Inter sarà su Dazn, disponibile per gli abbonati su pc (www.dazn.com), smartphone e tablet (sull'app Dazn), in presenza di una connessone a internet stabile. La telecronaca del superderby del Meazza sarà affidata a Pierluigi Pardo, con il commento tecnico di Francesco Guidolin e gli interventi a bordocampo e le interviste di Davide Bernardi. Il pre (dalle 14,30) e il post partita saranno curati, direttamente dal prato di San Siro, da Diletta Leotta, Federico Balzaretti e dal doppio ex Giampaolo Pazzini.



MILAN-INTER, DOVE VEDERLA IN TV

La partita tra la squadra di Stefano Pioli e quella di Antonio Conte non sarà usufruibile solo in streaming. Andrà anche in diretta televisiva su Dazn1, al canale 209 del bouquet di Sky.

Ultimo aggiornamento: Domenica 21 Febbraio 2021, 09:38

