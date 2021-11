Milan-Inter, la coreografia dei tifosi rossoneri per vittime ed eroi del Covid: «Grazie!»

La Curva Sud del Milan ha deciso di dedicare la coreografia prima del derby con l'Inter a vittime e infermieri del Covid. Inizialmente con una serie di striscioni: «A chi ha lottato, a chi non ce l'ha fatta. A chi ha combattuto in prima linea per salvare la nazione. Rendiamo onore a tutte queste persone, dedicandogli la coreografia più importante della stagione».

E poi «Milano non dimentica» e «Grazie», accompagnati dalle linee di un elettrocardiogramma e un cuore. Infine, la gigantografia di medici e infermieri, con bandiere del Comune di Milano, della Regione Lombardia e dell'Italia, quest'ultima listata a lutto. Un bellissimo gesto da parte dei tifosi del Milan a San Siro prima della partita più attesa della stagione.

Ultimo aggiornamento: Domenica 7 Novembre 2021, 21:13

