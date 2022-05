«Ho giocato sei mesi senza il crociato, non ho mai sofferto così tanto. Ma avevo fatto una promessa»

Nell'intervista a Dazn dopo la partita col Sassuolo, Zlatan Ibrahimovic lo aveva detto: «In questi giorni parlerò». E ha parlato questa mattina, con un post su Instagram in cui parla dell'infortunio al ginocchio che gli ha fatto passare le pene dell'inferno, fino all'operazione al legamento crociato anteriore del ginocchio a cui si è sottoposto nei giorni scorsi, ufficializzata ieri con una nota del Milan.

Milan, Ibrahimovic si opera al ginocchio: «Stop di 7-8 mesi». Stagione a rischio?

«Negli ultimi sei mesi ho giocato senza un legamento crociato anteriore nel mio ginocchio sinistro. Ho avuto il ginocchio gonfio per sei mesi. Ho potuto allenarmi con la squadra solo 10 volte, ho avuto più di 20 iniezioni, ho svuotato il ginocchio una volta a settimana, ho preso antidolorifici ogni giorno», scrive Ibra. «Per sei mesi ho dormito male per via del dolore, non ho mai sofferto così tanto in campo e fuori dal campo. Ho fatto l'impossibile per fare il possibile. Nella mia testa avevo un solo obiettivo, rendere i miei compagni e il mio allenatore campioni d'Italia, perché avevo fatto loro una promessa. Ora ho un nuovo legamento crociato, e un altro trofeo».

