Zlatan Ibrahimovic e Milan: trovato l'accordo. Lo svedese rompe gli indugi e, dopo una lunga trattativa, accetta l'offerta del Milan per un rinnovo a sette milioni senza bonus. Ibra, 39 anni, nelle prossime ore è atteso a Milano per la firma sul contratto e per i primi allenamenti con i compagni agli ordini di Stefano Pioli. Ultimo aggiornamento: Giovedì 27 Agosto 2020, 21:30



