Milan, Ibrahimovic e Giroud arrabbiati: doppia carica per Pioli

La rabbia di Ibrahimovic, quella di Giroud, tutta per il Milan di Stefano Pioli. La Svezia di Zlatan rischia di non andare al Mondiale, la Francia di Olivier è volata in Qatar senza di lui.

E per due come loro non esserci non fa piace, per niente. Ma sapranno rifarsi. Per loro fortuna c'è il Milan: uno scudetto da vincere, un passaggio di turno in Champions ancora da conquistare con Atletico Madrid e Liverpool. Le motivazioni, insomma, non mancano ai due leoni rossoneri. Né a uno e nemmeno all'altro che ha scelto la serie A per dimostrare di essere ancora un attaccante vero, uno di quelli che può ancora cambiare le partite.

Con i Milan c'è già riuscito, con la Francia non più. Didier Deschamps ha scelto di puntare su altri. E anche se i risultati hanno dato ragione all'ex Juventus, nell'orgoglio di Giroud fa male non essere più preso in considerazione. Scelta discussa e discutibile richiamare invece Ibra con la maglia della sua amata Svezia. I tifosi sono stati i primi a discuterlo e a metterlo in croce.

E ora lui per il primo spareggio a marzo non potrà essere in campo: «Io squalificato per il primo spareggio per il Mondiale? Vedremo cosa otterremo, non so nemmeno se sarò ancora vivo per i playoff».

La sua battuta nasconde rabbia e delusione per non essere riuscito a essere decisivo. Tutte energie per Stefano Pioli a cominciare dalla sfida di Firenze, nella città dove ha allenato, dove di lui hanno un buon ricordo. Una sfida dove il francese, rimasto ad allenarsi a Milanello potrebbe partire da titolare con Ibra reduce da due gare (più di 100' nelle gambe) potrebbe cominciare dalla panchina. Ma quando si parla di Zlatan tutto è possibile, ogni cosa può cambiare.

Sabato sera c'è la Fiorentina, poi mercoledì la trasferta decisiva a Madrid contro la squadra di Diego Simeone, poi ancora il Sassuolo e il faccia a faccia con Andrij Shevchenko a Genova prima di chiudere un mese di novembre complicato dove Ibrahimovic e Giroud dovranno saper fare la differenza a suon di gol. Chiaro?

Ultimo aggiornamento: Martedì 16 Novembre 2021, 08:34

