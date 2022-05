Milan, i grandi ex Inzaghi e Ambrosini tornano in campo per il Memorial Lippi

Grandi ex rossoneri in campo con la maglia del Milan per il Memorial Claudio Lippi, il giornalista tragicamente scomparso nove anni fa. Filippo Inzaghi numero nove, Angelo Carbone e Massimo Ambrosini in mezzo al campo al Vismara. In porta? Marco Amelia perché Nelson Dida fa l’attaccante.

Lo fa indossando la maglia numero 9 della squadra in maglia bianca. Ma a fare gol è il solito Pippo. È lui che apre la serata: un piattone di destro facile, facile grazie all’assist di Junior Cally. Si il cantante, salito anche sul palco di Sanremo. Tutti in campo (ci sono anche Maurizio Ganz, Christian Abbiati, DJ Ringo e Christian Lantignotti) per il nono Memorial Claudio Lippi.

Una serata speciale per ricordare il giornalista di Milan Channel scomparso tragicamente nove anni fa. Poco più di un’ora di gioco davanti a una buona cornice di pubblico, davanti a tanti suoi amici che non si sono mai dimenticato di lui, del suo sorriso. L’incasso della serata è stato devoluto a Fondazione Milan.

Per la cronaca: Milan bianco - Milan rossonero 4-3. A segno per la cronaca Pippo Inzaghi, Christian Lantignotti e Maurizio Ganz.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 19 Maggio 2022, 21:54

