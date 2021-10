Milan, Giroud ha esorcizzato la 9: quattro gol in cinque partite da titolare

C'era una volta il Milan di Zlatan Ibrahimovic. Ora non c'è più. Il Diavolo ha dimostrato di poter vincere anche senza di lui, almeno in Italia, in questa serie A dove la squadra di Pioli sembra giocarsela solo con la squadra di Spalletti. Un Milan che ha potuto contare sull'attaccante svedese solo in quattro gare su dieci. Quattro gare per 136 minuti complessivi, poco più di una partita. Poco in campo ma comunque efficace, questo bisogna riconoscerlo: due reti e un assist. Quando è entrato ha accesso lo stadio, poi la squadra. Ha segnato la rete decisiva con la Lazio subentrando dalla panchina, ha suonato la carica con l'Hellas Verona, entrando ancora in partita in corso.

Insomma, Ibra conta ancora ma, segno di grande maturità, i suoi compagni hanno imparato a cavarsela anche da soli, senza di lui. Cinque vittorie e un solo pareggio contro la Juventus. Segno di crescita in campo anche senza l'apporto di Zlatan.

È chiaro che lo svedese è fondamentale per lo spogliatoio, per tirare il gruppo in allenamento, per tenere anche lo spogliatoio unito e concentrato. Ora però c'è anche Giroud a dare una mano in campo e fuori. Un giocatore che ha subito capito il Milan. L'unico, forse perché è stato ed è ancora un signor numero 9. Per questo non ha avuto paura a indossare una maglia che dopo l'addio di Filippo Inzaghi non ha mai portato fortuna a nessuno, a chi l'ha scelta.

Olivier pure con il Torino è riuscito a dimostrarlo. Si tratta della quarta marcatura stagionale del centravanti francese che ha siglato tutti i suoi gol in serie A e a San Siro. Prima della rete ai granata, l'ex Chelsea, arrivato in estate a Milanello, aveva segnato al Cagliari (doppietta) e Verona. Ora serve che continui così con la Roma domenica sera all'Olimoico e soprattutto con il Porto il prossimo 3 novembre, per mantenere accesa la fiammella della Champions.

Intanto proprio ieri ha rinnovato fino al 30 giugno 2024 Simon Kjaer.

