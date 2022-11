Il Milan si gode l’infinito Giroud. Ibra lo esalta: «Merita di andare al Mondiale»

di Luca Uccello

Da quando la indossa Olivier Giroud la maledizione della maglia numero 9 del Milan non c’è più. È sparita. Lo dicono i numeri, tutte le reti messe a segno a San Siro e in trasferta. In questa stagione, con un Mondiale da poter giocare da protagonista, ne ha già realizzato otto. Quattro in campionato, altrettante in Champions League. E gli assist sono cinque. Numeri da vero campione che anche Zlatan Ibrahimovic celebra in Francia attraverso Canal+ mandando così un messaggio a Didier Deschamps: «Se Giroud merita il Mondiale? Sì, è un vincente e una persona seria. Non è uno che farà mai 40 gol all’anno, ma porta quel qualcosa alla squadra che altri non fanno. Non è egocentrico, gioca per tutti. Quando è arrivato ha dato una grande mano alla squadra e fatto grandi cose».

Per lui parla anche lo scudetto. Il Milan vince, ci proverà ancora. Ci proverà grazie a monsieur Oliviero. Un altro insaziabile vecchietto della banda di Pioli. Un altro che di smettere non ci pensa proprio. E perché dovrebbe proprio ora? Con Maldini e Massara si sta parlando di un altro anno di rinnovo. Stesse cifre, stessa voglia di non fermarsi ancora.



