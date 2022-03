Milan, Giroud decisivo e Ibra ormai pronto: rossoneri favoriti nello sprint scudetto

Olivier Giroud si è ripreso il Milan. Non più solo a San Siro. Ora anche lontano da casa dove non era ancora mai riuscito a segnare. La rete del San Paolo vale tantissimo per lui, per Pioli, per uno scudetto che oggi è diventato di diritto il primo obiettivo del club di Via Aldo Rossi. Il suo undicesimo sigillo stagionale è di quelli che potrebbero valere mezza vittoria finale. Un colpo da bigliardo per un giocatore che ha dimostrato di non aver paura di indossare la maglia numero nove. Il gol al Napoli vale tre punti, proprio come quello messo a segno contro il Torino. Vale tre punti pesantissimi, come le due reti che hanno steso l'Inter, quelle che hanno riaperto il campionato. Giroud, come Ibrahimovic, può fare gol in tutti i modi e questa è una caratteristica che i suoi compagni hanno cominciato a sfruttare dopo un periodo iniziale di difficoltà, di ambientamento. Pioli stravede per lui, sa che il francese, come Ibra, può essere un'arma in più, un'arma letale in area di rigore. E con i tre punti conquistati a Napoli, la squadra di Stefano Pioli è quella che ha realizzato più punti in trasferta, ben 33, con una media di 2,36 punti a partita. Dietro al Diavolo il Napoli e l'Atalanta. Numeri che confermano quanto lo scatto in avanti di Giroud sia risultato fondamentale per la classifica con una Juventus tornata alla carica.

Ma Pioli oggi può contare nuovamente su Zlatan Ibrahimovic. Può contare su un giocatore di carisma che, anche se seduto in panchina, può aiutare la squadra, può fare la differenza. Poi se entra pure in campo tanto meglio. Il suo apporto al San Paolo si è visto. Sempre attento, pronto a scattare in piedi nelle pause e dare un buon consiglio a un suo compagno di squadra. Si è anche preoccupato per Oliver quando è stato colpito duro alla caviglia, quando poi, dopo averla buttata dentro, è dovuto uscire. Un leader, un uomo squadra, uno di quelli che fanno sempre la differenza. Pioli lo aspettava, Maldini se lo è abbracciato tutto. Tornare ora, quando alla fine ne mancano dieci è importante. È stato importante vederlo in campo anche per un minuto di gioco, più altri 5' di recupero. Importante vederlo scattare, rincorrere ancora il suo avversario. Ora sta bene? Sembra di sì. Giroud e Ibrahimovic sono due giocatori che possono alternarsi, fare il meglio per questo Milan, per uno scudetto che nella Milano rossonera manca ormai da troppo tempo.

Ultimo aggiornamento: Martedì 8 Marzo 2022, 08:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA