Milan, Giampaolo: «Sono pronto a raccogliere questa sfida»

Marco Giampaolo inizia la sua avventura al Milan. «Sono motivato e felice di essere qui», le prime parole del nuovo tecnico rossonero.



Milan. «Felice di essere qui, di allenare un club tra i più conosciuti al mondo. Sicuramente per me è una grande opportunità. Attraverso il lavoro e il sacrificio, penso di aver meritato questa possibilità, ma ora devo dimostrarlo sul campo. Una carriera con degli errori, ma non si smette mai di imparare. Sono motivato di raccogliere questa sfida. Penso di esserci arrivato in un’età giusta».



Chiamata di Paolo. «Stavo salpando, ero in barca con i miei amici. I miei amici sono partiti per la Croazia, io ho preso primo aereo per Milano. Cinque anni fa io per tornare ad allenare, sono andato in serie C. Ho avuto coraggio, follia e pazzia di ripartire. Ma nutrivo rabbia. Volevo tornare in A. Cinque anni dopo la chiamata del Milan e di Paolo mi ha reso un uomo felice. È un privilegio, sono pronto a raccogliere questa sfida».

Lunedì 8 Luglio 2019, 17:12







