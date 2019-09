Milan affondato, Giampaolo: «Non mi arrendo». Maldini: «Andiamo avanti con lui, ma pensavamo meglio»

Mi assumo le mie responsabilità da allenatore ma vado avanti perché sono convinto delle mie idee»: così ai microfoni di Sky Sport l'allenatore del Milan, Marco Giampaolo, commenta la sconfitta con la Fiorentina. «Con la dirigenza non ho parlato, riflessioni non ne faccio», ha aggiunto. Queste le parole dell'allenatore del Milan dopo il disastro contro la Fiorentina: quarta sconfitta in sei partite, zona B ad un punto e tifosi che contestano tutti, tecnico, giocatori e società. «La squadra è sembrata essersi ritrovata a San Siro come se non avesse mai giocato insieme - ha aggiunto - Tre giorni fa mi era piaciuta, oggi eravamo meno brillanti e attivi mentalmente».

La panchina di Giampaolo scricchiola, anche se Maldini, direttore tecnico del Milan, la puntella:

COSÌ MALDINI. «L'allenatore è stata una scelta condivisa tra area tecnica e società. Noi lo difenderemo sempre, è giusto dargli tempo. Sapevamo quali potevano essere i problemi, ma pensavamo di fare meglio perché quattro sconfitte in sei gare e la qualità del gioco non è soddisfacente». Lo ha detto Paolo Maldini, direttore dell'area tecnica del Milan, commentando a Sky Sport la posizione del tecnico rossonero Marco Giampaolo.

Domenica 29 Settembre 2019, 23:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Andiamo avanti con lui».