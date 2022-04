Milan-Genoa 2-0, le pagelle: Leao fa un gol meraviglioso. Messias, esultanza di rabbia

Il Milan torna a vincere a San Siro, batte 2-0 il Genoa e riconquista la prima posizione in classifica, dopo il successo dell'Inter 3-1 a Spezia. Contro la squadra di Blessin bastano un gol per tempo: il primo lo segna Rafa Leao su assist stupendo di Kalulu, nella ripresa Messias, entrato al posto di Saelemaekers, la chiude a pochi minuti dalla fine.

LA CRONACA DELLA PARTITA

MAIGNAN 6,5 Su Hernani fa un gran bel miracolo

KALULU 6,5 Ovunque lo metti fa la differenza. La palla per Rafa un cioccolatino fondente di finissima qualità…

GABBIA 6 Non doveva giocare. Gioca ma alla fine è costretto a uscire per crampi. La panchina fa male a tutti… (74’ Krunic 6: terzino destro per emergenza)

TOMORI 6 Luci e qualche ombra che con il Genoa non diventa mai notte fonda

THEO HERNANDEZ 6 È un treno che va velocissimo ma senza mai una destinazione precisa…

BENNACER 5 Forse non è ancora al meglio. Probabilmente non può dare il massimo, fare quello che San Siro è abituato a vedere. E in mezzo al campo il Milan fatica… (86’ Brahim Diaz ng)

TONALI 6 Dovrebbe essere il regista dello scudetto. E invece pensa più a difendere che a proporre…

SAELEMAEKERS 6 Meglio. Meglio di altre volte, piede sinistro a parte. Posto da titolare riconquistato? Vediamo martedì sera… (61’ Messias 6: ci prova due volte e una la butta dentro. Che esultanza di rabbia…)

KESSIE 6 Indossa ancora la fascia da capitano, si prende i soliti fischi di chi non lo perdona di lasciare il Milan. Dettagli a parte fa la solita partita. Una di quelle che ci ha abituato ultimamente: senza coltello trai denti.

RAFAEL LEAO 7 Il gol è meraviglioso. Sinistro al volo imprendibile per Sirigu e non solo. Ma Hefti si deve andare a confessare… (86’ Ballo-Tourè ng)

GIROUD 5 Una sola grande occasione alle stelle. Quando Pioli lo chiama in panchina è sorpreso. Noi no… (62’ Rebic 5: Torna da prima punta. L’impegno c’è, i gol non ancora…)

PIOLI 6,5 Il Milan vince, torna primo ma i problemini restano. Anche contro il Genoa si fatica a segnare e dietro qualche piccolo errore che per fortuna non costano punti. Ma davanti a questa classifica non si può far altro che continuare ad applaudire questo allenatore e il suo grande lavoro…

