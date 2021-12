Milan, Gazidis e il cancro: «Sto bene, posso dirmi fortunato. Un'emozione tornare a San Siro»

Il CEO del Milan, il sudafricano Ivan Gazidis, da qualche settimana è tornato in Italia dopo le cure per il cancro: alcuni mesi fa gli è stato infatti diagnosticato un carcinoma alla gola. E oggi Gazidis parla a Sportweek, settimanale della Gazzetta dello Sport: «Sto bene, molto bene. Le cure hanno fatto l'effetto che ci aspettavamo e posso considerarmi fortunato. È come se tornassi da un viaggio. Un lungo e tribolato viaggio nel quale ho imparato tanto».

«Quando l'ho saputo ho avuto una reazione molto razionale -spiega Gazidis a 'Sportweek' -. Pensavo... E adesso come lo racconto alla mia famiglia? Pensavo a come riorganizzare le relazioni e il lavoro. L'emozione più grande l'ho provata al rientro a San Siro. Ho avuto un'accoglienza così calda e così inattesa che mi sono commosso. Ho sentito vicinanza vera. Ho capito quanto è grande il cuore dei tifosi rossoneri».

Ultimo aggiornamento: Sabato 18 Dicembre 2021, 10:46

