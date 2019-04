Milan, vertice tra Gattuso e dirigenti: rinnovata la fiducia al tecnico, almeno fino a giugno

Summit tra la dirigenza del Milam e l'allenatore Gattuso questo pomeriggio in sede. Gattuso all'indomani della sconfitta contro il Torino ha messo a rischio la qualificazione della squadra alla Champions League, poco dopo le 15 l'allenatore rossonero si è presentato in sede per una riunione. Un incontro, secondo quanto filtra, per affrontare insieme il momento della squadra a quattro giornate dalla fine del campionato.



Il vertice è durato circa un'ora e al termine Gattuso ha lasciato Casa Milan in auto, passando dritto davanti a giornalisti e operatori tv appostati all'ingresso del garage della sede. Poco dopo Gattuso, ha lasciato Casa Milan anche Paolo Maldini. Secondo le prime indiscrezioni sarebbe stata confermata la fiducia nell'allenatore Gattuso, almeno fino al termine della stagione.



