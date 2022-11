Milan-Fiorentina, probabili formazioni e dove vederla in tv

Milan-Fiorentina. «Vincere vorrebbe dire tanto, dimostrare di non rinunciare o di arrendersi ad una classifica che non ci piace»: è l'ultimo input di Stefano Pioli per il 2022 al suo Milan. Un anno di grandi successi, l'apice con la conquista dello scudetto, poi la conferma con la qualificazione agli ottavi di Champions League. Oggi alle 18.30 contro la Fiorentina il match per restare nella scia del Napoli.

Ultimo aggiornamento: Domenica 13 Novembre 2022, 18:29

