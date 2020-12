Il Milan baby vince 1-0 a Praga e passa da prima del girone

Il Milan, già certo del passaggio ai sedicesimi di Europa League, batte lo Sparta Praga per 1-0 nella gara valida per il gruppo H e, per effetto della sconfitta del Lille sul campo del Celtic, si classifica al primo posto nel girone. A decidere l'incontro, al 24° minuto, la rete di Jens Petter Hauge, che dopo un dribbling segna alla sinistra del portiere avversario.

IL TABELLINO

Sparta Praga-Milan 0-1 (0-1)

Sparta Praga (3-5-2): Heka; Vitik, Plechaty, Lischka; Wiesner, Sacek, Soucek (37' st Krejci) Karabec (45' pt Krejci), Polidar; Minchev (20' st Julis), Plavsic (20' st Moberg-Karlsson). (1 Nita, Holec, 15 Hanousek, 25 Travnik, 32 Vindheim, 43 Gabriel, 56 Rynes) All.: Kotal.

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Conti, Kalulu, Duarte, Dalot; Krunic, Tonali; Castillejo, Maldini (33' st Kessie), Hauge (46' st Diaz); Colombo (22' st Leao). (89 Moleri, 90 A. Donnarumma, 2 Calabria, 12 Rebic, 19 Hernandez, 22 Musacchio, 46 Gabbia, 88 Mionic) All.: Pioli.

Arbitro: Siebert (Germania)

Reti: nel pt 23' Hauge Recupero: 1' e 5' Angoli: 6-5 per lo Sparta Praga Ammoniti: Sacek, Krunic, Polidar, Maldini per gioco scorretto, Heca per proteste, Castillejo per comportamento non regolamentare Espulsi: Plechaty rosso diretto al 26' st per un fallo violento su Leao.

