Milan, esonerato Giampaolo: ora è ufficiale. In arrivo Pioli

Martedì 8 Ottobre 2019, 19:49

e non è più l'allenatore del. Lo annuncia, alle 19.30, il club rossonero con una nota ufficiale: «Ac Milan comunica di aver sollevato Marco Giampaolo dall'incarico di allenatore della Prima Squadra. Il club intende ringraziare Marco per l'attività sin qui svolta e gli augura i migliori successi professionali».Il Milan ha deciso di puntare su Stefano Pioli per sostituire Giampaolo alla guida dei rossoneri. Dopo l'incontro positivo avuto con il tecnico ex Fiorentina e il suo entourage la firma sul contratto biennale è attesa per domani.