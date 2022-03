Milan-Empoli 1-0, le pagelle: Kalulu, gol pesantissimo. Rafael Leao cavallo di razza

Milan-Empoli 1-0, le pagelle del match di San Siro in cui i rossoneri si tengono stretto il primo posto in classifica e, almeno per una notte, si portano a cinque punti di vantaggio sull'Inter, che ha due partite in meno. Uno scatto verso un sogno sempre più concreto ora che mancano nove giornate alla fine. I rossoneri imparano dai propri errori, come aveva sperato Stefano Pioli. E non inciampano contro l'Empoli, una 'piccolà, come accaduto invece nelle ultime settimane. Al Milan basta la rete a sorpresa di Kalulu, il goleador che non ti aspetti, poi stringe i denti nella ripresa. Una vittoria di misura, non esaltante, ma tanto basta per continuare a crederci. Eroe della serata è il giovane Kalulu.

LE PAGELLE DEI ROSSONERI

MAIGNAN 7 Un solo intervento ma di quelli che valgono una vittoria e magari anche uno scudetto

CALABRIA 6 Spinge di continuo, non sempre però riesce a fare male…

KALULU 7 Prima rete stagionale, la seconda con la maglia rossonera indosso. Ma soprattutto un’altra partita da giocatore vero. Se il Milan vincerà lo scudetto un po’ di merito sarà anche suo

TOMORI 6,5 Questa volta il gigante non è lui…

FLORENZI 6 Non è Theo Hernandez ma riesce a essere pericoloso come lui

TONALI 6 Una partita normale. Ogni tanto tocca anche a lui…

BENNACER 6 A Napoli ha dato tutto, il meglio di sè. Con l’Empoli gioca in modalità risparmio energetico (87’ Krunic ng)

MESSIAS 6 Riscatto in dubbio? Qualcuno si aspettava di più da lui. Pioli sembra però essere soddisfatto. E il capo è lui quindi poche chiacchiare (72’ Saelemaekers 6: dura la vita da seconda scelta. Ma Alexis dimostra di avere carattere. Buon segno per Pioli!)

KESSIE 6 Sempre poco trequartista ma decisamente più in partita rispetto al discusso recente passato (72’ Brahim Diaz 5,5: Pioli si aspetta una reazione. Ma non c’è ancora nessun segnale da parte sua…)

RAFAEL LEAO 6,5 Un cavallo da corsa velocissimo, imprendibile quando parte sulla non lo fermi. Una corsa che non sempre però porta risultati (83’ Rebic ng: Pioli ha bisogno di lui, Ante deve però ritrovarsi ancora)

GIROUD 6 Prova a buttarla dentro con il suo colpo migliore, il colpo di testa. Ma non fa i conti con Vicario. Solito tanto lavoro poi per la squadra (83’ Ibrahimovic ng: Altri pochi minuti più recupero nelle gambe. Ma Zlatan ha bisogno di una partita vera)

PIOLI 7 A nanna con 5 punti di vantaggio sull’Inter. Una bella dose di pressione per la squadra di Simone Inzaghi che gioca sempre con l’asterisco sulla testa e con la paura di non farcela. Tutto strabello per il Milan…

