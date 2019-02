Milan-Empoli, le pagelle: Castillejo è imprendibile, Paquetà soffre

PAGELLE MILAN



G. DONNARUMMA 6

L’Empoli è sì ostico, ma non lo impegna mai.



CONTI 6.5

In campo al posto di Calabria, si fa vedere spesso in attacco. Suo l’assist del 3-0 a Castillejo.



MUSACCHIO 6.5

Segue Caputo cercando di non lasciargli spazio.



ROMAGNOLI 6.5

Quando c’è da spazzare l’area, è sempre pronto.



RODRIGUEZ 6

Soffre un po’ Di Lorenzo, ma bravo quando smarca Paquetà. Poi, interviene il Var.



KESSIE 7

Tanta sostanza. Segna anche il raddoppio con un pallonetto pregevole.



BAKAYOKO 6.5

Sempre presente, quando deve recuperare palla in mezzo al campo.



PAQUETÀ 6

Meno tonico rispetto ad altre occasioni.



CASTILLEJO 7.5

Nel primo tempo due tiri, due belle parate di Dragowski. Nella ripresa regala la palla del 2-0 a Kessie e segna il 3-0.



PIATEK 6.5

Un brutto primo tempo, ma si risveglia nella ripresa con il gol del vantaggio. Non si ferma più.



CALHANOGLU 6.5

Molta copertura in difesa e l’assist per Piatek.



CUTRONE 6

Fa rifiatare Piatek.



BORINI 6

Giusto in tempo per farsi annullare un gol dal Var.



GATTUSO 7

Il suo Milan ormai non si ferma più.





PAGELLE EMPOLI



DRAGOWSKI 5.5

Bene nel primo tempo, poi ne prende quattro.



VESELI 5

Cerca di contenere gli inserimenti dei centrocampisti rossoneri.



SILVESTRE 5

Naufraga nella ripresa.



DELL’ORCO 5

Brillante quando anticipa Piatek in area.



DI LORENZO 6

Una spina nel fianco della difesa rossonera.



ACQUAH 6

Corre tanto, ma commette qualche disattenzione.



BENNACER 5.5

Prova a contenere i centrocampisti del Milan.



KRUNIC 5.5

Protagonista di molte ripartenze dell’Empoli. A inizio ripresa sbaglia un gol sullo 0-0.



PASQUAL 5.5

Suggestivo il duello con Conti sulla fascia.



CAPUTO 6

Mette in campo la sua esperienza e va al tiro in due occasioni.



FARIAS 5.5

Gli manca il guizzo vincente.



UCAN 5.5

Non dà il suo contributo.



LA GUMINA 5.5

Non dà una svolta alle manovre offensive dell’Empoli.



IACHINI 5.5

Il suo Empoli resiste un tempo, poi crolla. Ultimo aggiornamento: 23:06





