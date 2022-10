Milan, emergenza senza fine: con il Chelsea senza sei titolari

di Luca Uccello

E adesso il Chelsea. Un'altra battaglia, in versione Champions mercoledì. Di quelle che si preparano da sole. Di quelle che non hanno bisogno di tante parole da Stefano Pioli.

Partite che però bisognerà giocare in emergenza, con una difesa ancora una volta da inventare. Perché non ci saranno Florenzi e Theo Hernandez. Perché continuerà a mancare anche Mike Maignan. Novanta minuti da giocare allo Stamford Bridge anche senza capitan Davide Calabria e nemmeno Simon Kjaer entrambi usciti a Empoli per un problema muscolare, per problemi, entrambi, al flessore destro. Entrambi verranno valutati nella giornata di oggi a Milanello. Sicuramente qualcosa nella preparazione forse è stato sbagliato.

Ma non è il momento di fare accuse. Bisogna giocare, con i cerotti, e il solito coraggio da vendere. Quello mostrato in campo anche al Castellani in una gara che sembrava non volersi sbloccare. E invece ci ha pensato Rafael Leao.



