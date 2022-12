Il Milan sbarca a Dubai: Pioli studia la rimonta scudetto e si gode un super Giroud

di Luca Uccello

Eroe nel Milan, e soprattutto in Patria, nella sua Francia. Dubbi? Nessuno. Olivier Giroud è tornato in Nazionale in punta di piedi, gol dopo gol in maglia rossonera, convincendo Deschamps a dargli una seconda possibilità, l'ultimo Mondiale. E la rete segnata all'Inghilterra, la quarta in Qatar, conferma che Oliviero è un'attaccante senza età.

Per Amélie Oudéa-Castéra, Ministro dello Sport francese, Olivier Giroud è «è il nostro guerriero. Il nostro migliore in campo. Sempre al servizio della collettività». Un attaccante che a Milano è arrivato con tanta voglia di vincere ancora qualcosa di importante dopo le vittorie ma anche le tante delusioni vissute a Londra.

È arrivato per lasciare il segno. E così vuole farlo ancora dopo aver vinto uno scudetto.

Parliamo di Milan perché con la Francia il cammino è ancora da decidere e tutti i suoi tifosi si augurano fino al 18 dicembre prossimo, giorno della finale. Nel frattempo Casa Milan ha già cominciato a ragionare sul suo rinnovo di contratto. Un contratto che scadrà il prossimo 30 giugno. La società di via Aldo Rossi vuole trattenere il giocatore, il suo miglior attaccante a disposizione di Stefano Pioli. E Giroud? Vuole restare ma per convincerlo ci vuole con un contratto per due stagioni a cifre importanti, le stesse percepite fino a oggi. Non un euro di meno. Stiamo parlando di 3,5 milioni di euro netti a stagione. Soldi naturalmente meritati guardando i numeri anche di questa stagione. Numeri che possono ancora crescere alla ripresa del campionato anche se lui non ci sarà da subito.

Intanto da Dubai, dove il Milan si sta preparando per la rincorsa scudetto al Napoli, arrivano le parole di Fikayo Tomori: «Sappiamo bene che l'Arsenal sta facendo un buonissimo campionato in Premier League; conosco i loro giocatori e anche quelli del Liverpool. Giocare contro due squadre così è il modo migliore per prepararci: loro sono forti, così noi possiamo riprendere ritmo e la mentalità vincente, capendo dove migliorare per le partite dopo la sosta. Non vedo l'ora di giocare».

