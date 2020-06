Milan, Pioli nei guai: dopo Ibra si ferma anche Duarte

Ibrahimovic arriva oggi a Milano. Farà gli esami (tra oggi e domani) poi si capirà quando potrà rientrare in campo, fare sul serio. Saranno i dottori a dettare i tempi di recupero dell’attaccante rossonero. Da parte sua non c’è stata nessuna indicazione, nessun messaggio. Ha trascorso una settimana a Stoccolma con la sua famiglia e ora è pronto a rimettersi in gioco. Ma lo svedese non ci sarà con la Juventus, la prima gara di questa nuova stagione. Niente semifinale di ritorno di Coppa Italia, uno di quei obiettivi che vale tanto per il Milan se vuole raggiungere l’Europa dei piccoli. Un Milan che perde i pezzi: anche Leo Duarte si è dovuto fermare a causa di un problema al flessore. Il brasiliano sembrerebbe essere stato vittima di uno stiramento al polpaccio che si somma alla frattura del calcagno che a novembre lo ha messo fuori causa per ben quattro mesi. Se fosse confermata la prima diagnosi, lo stop sarebbe di circa 3-4 settimane. Ma non solo. Perché con l’undici di Sarri mancheranno anche Theo Hernandez e Castillejo per un turno di squalifica. Due giocatori essenziali nell’undici rossonero, due che hanno fatto spesso la differenza da quando è arrivato Ibra. Per Pioli, già in bilico, non si mette per niente bene. Il tecnico rossonero dovrà cambiare la propria formazione, dovrà farlo cercando di trovare il miglior sostituto di Ibrahimovic. Inutile nasconderlo. Lo svedese è arrivato a gennaio, ha giocato 810 minuti tra campionato e coppa Italia. Ha segnato quattro reti, 3 per l’Europa, una per la Coppa Italia. Ha fatto anche un assist. Ha giocato 10 gare complessive, ne ha saltato una sola con il Verona per precauzione, per essere al meglio al derby. Numeri importanti che ora dovranno provare a fare Rafael Leao e Ante Rebic. Una coppia d’attacco inedita che ha giocato una sola volta insieme. In questo mese e mezzo di campionato a Pioli, sempre più fuori dal Milan, potrebbe tornare utile un giocatore che lascerà i rossoneri: Jack Bonaventura vuole provare a chiudere la stagione con una vittoria. Poi per lui si apriranno le porte per un’altra bella storia, magari nella Capitale. Ultimo aggiornamento: Mercoledì 3 Giugno 2020, 08:34



