Milan, dopo Pioli anche il vice Murelli è positivo al Covid. A Napoli Bonera in panchina?

Guaio Milan, la squadra è senza allenatore a cinque giorni dalla trasferta contro il Napoli dell'ex rossonero Rino Gattuso. Dopo Stefano Pioli infatti anche il suo vice Giacomo Murelli è risultato positivo al coronavirus, come ufficializzato da una nota del club: da capire ora chi andrà in panchina a Napoli e come verrà organizzata da questo pomeriggio la gestione degli allenamenti a Milanello con i collaboratori tecnici, Daniele Bonera (che da poco ha superato il Master Uefa Pro) e Davide Lucarelli.

Murelli ieri non era a Milanello, dove la squadra ha svolto una partita di allenamento contro la Primavera. Come spiega il club nel comunicato ufficiale, «in isolamento da sabato dopo il riscontro della positività di Stefano Pioli», il vice allenatore «è risultato lievemente positivo a un primo test effettuato domenica, positività confermata ieri da un secondo tampone molecolare. Murelli sta bene e proseguirà la quarantena a domicilio». In panchina a Napoli dunque potrebbe andarci proprio Daniele Bonera, dall'anno scorso nello staff tecnico del Milan (prima con Giampaolo poi con lo stesso Pioli), e che la maglia rossonera l'ha indossata anche da calciatore dal 2006 al 2015.

Ultimo aggiornamento: Martedì 17 Novembre 2020, 10:18

